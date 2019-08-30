انتهت كأس مصر - بيراميدز (2) الحدود (0).. تأهل للمربع الذهبي

يواجه حرس الحدود نظيره بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر إذ يطمح كلا الفريقين للوصول إلى المربع الذهبي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بتروجت، فيما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري على الطرف الآخر.

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انتهت

ق74: لوكاسا يهدر فرص تقليص الفارق من تسديدة يسارية والشناوي يبعدها بقدمه

ق69: جووول ثاني أنتوي من تسديدة قوية على يسار الحارس.

ق62: رأسية من لاعب بيراميدز والسعدني يبعدها بصعوبة.

ق48: أنتوي يسجل من ركلة جزاء ارتكبها جاتوش بانوم.

ق46: بداية قوية من بيراميدز وتسديدة من جون أنتوي ولكن الحارس أحمد السعدني أبعدها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: تسديدة جانبية من إسلام عيسى بعد ضرب مصيدة التسلل.

ق36: تسديدة قوية من أنطوني لوساكا لاعب الحرس لكن أحمد الشناوي يتألق ويبعدها بصعوبة إلى ركنية.

انطلاق اللقاء