محدّث مباشر حفل يويفا وقرعة دوري أبطال أوروبا - فان دايك أفضل مدافع

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 17:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - فان دايك

ثلاثي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وبالطبع ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس متواجدان.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

والمنافسة هذه المرة تشهد لاعبا آخر يدخل بكل قوة للفوز بالجائزة.. فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا.

إمارة موناكو تستضيف حفل جوائز الأفضل في مسابقات الاتحاد الأوروبي "يويفا". ليس ذلك فقط، قرعة دور المجموعات في دوري الأبطال ستُجرى كذلك.

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قرعة وصفها يورجن كلوب مدرب ليفربول بأنها الأصعب منذ سنوات إذ تضم كل المستويات فرق على مستوى عال من التنافسية والإنجازات.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية لحفل يويفا وقرعة دوري أبطال أوروبا فتابعونا.

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مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد -

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنام -

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي -

المجموعة الرابعة: يوفنتوس -

المجموعة الخامسة: ليفربول -

المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند -

المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا -

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس -

جوائز يويفا

- فيرجيل فان دايك ينال جائزة أفضل مدافع في دوري الأبطال.

- أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يفوز بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا

- حصد إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، احتفالا بمسيرة ناجحة للفرنسي مع كرة القدم ودعم القضايا الخيرية.

- وصول الثلاثي ميسي ورونالدو وفان دايك المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا إلى مقر الحفل.

دوري أبطال أوروبا

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