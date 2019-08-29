سارة سمير تحصد 3 ذهبيات بمنافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 15:53

كتب : عاطف شادي

سارة سمير - رفع أثقال

نجحت المصرية سارة سمير في إضافة 3 ميداليات ذهبية للبعثة المصري في منافسات 76 كجم برفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، على أن تختتم منافساتها بعد غد السبت.

وحصدت الأولمبية سارة سمير ذهبية الخطف بعد رفع ثقل وزنه 105 كجم.

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كما أحرزت سارة ذهبية الكلي بعد رفع ثقل وزنه 133 كجم، لتفوز بذهبية المجموع بإجمالي 238 كجم.

وكانت سارة سمير قد حصدت برونزية دورة الألعاب الأولمبية 2016 التي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو.

بذلك ترفع مصر رصيدها إلى 188 ميدالية متنوعة في الصدارة بـ 63 ذهبية و76 فضية و49 برونزية.

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رفع أثقال سارة سمير دورة الألعاب الأفريقية
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