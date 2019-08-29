انتقل باسم علي ظهير أيمن الأهلي إلى فريق الجونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وفقا لتصريحات خاصة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

باسم علي النادي : الجونة الجونة

وكان باسم علي قام بتجديد تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاث مواسم قادمة قبل الانتقال للجونة على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك رغبة من الأهلي في الحفاظ على اللاعب لأن عقده ينتهي الموسم المقبل قبل التمديد.

وقال لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال باسم علي إلى صفوف الجونة".

وأضاف "اللاعب ينتقل إلى الجونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ويعود للأهلي بعد ذلك".

صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من المقاولون العرب في 2014.

ولم يشارك باسم علي إلا في 6 مباريات فقط طوال الموسم الماضي.

ومنذ انضمامه لـ الأهلي، شارك الظهير الأيمن في 60 مباراة ونجح في التسجيل مرة وصناعة 9 أهداف.

أما بالحديث عن الاستعداد لدور الـ32 فأوضح عبد الحفيظ "كانو سبورت حدد يوم 14 سبتمبر موعدا للقاء الذهاب".

وأتم حديثه "مستمرون في الإعداد للقاء دوري الأبطال لحين إعلان المدير الفني الجديد".

ويواجه الأهلي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32.

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