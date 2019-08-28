انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(0) المقاصة.. الأبيض إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائي كأس مصر

ق 94: انفراد من بنشرقي ويسدد الكرة لكن أحمد عادل يبعدها ثم يخرجها شريف حازم إلى ركلة ركنية

ق 83: التغيير الثالث للزمالك بنزول محمود عبد العزيز بدلا من عمر السعيد

ق 74: نزول محمد عبد الشافي بدلا من أوناجم

ق 68: مطالبات من المقاصة باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط عمرو مرعي داخل منطقة الجزاء

ق 65: نزول عمرو مرعي بدلا من صلاح أمين

ق 62: انذار لطارق حامد بسبب الاعتراض على الحكم

ق 61: مطالبات من الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد شريف حازم

ق 60: إنذار لصلاح أمين

ق 56: التغيير الأول للزمالك بنزول إمام عاشور بدلا من شيكابالا

ق 45: التغيير الأول للمقاصة بنزول باولن فوافي بدلا من إيدو موسيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 45: انفراد من حمدي النقاز لكنه يهدر الكرة أمام مرمى أحمد عادل

ق 39: إنذار لفرجاني ساسي

ق 33: بطاقة صفراء لمحمد إبراهيم بعد عرقلة ضد حمدي النقاز

ق 29: تسديدة قوية من شيكابالا وأحمد عادل يتصدى للكرة وينقذ مرمى

ق 25: خطأ قاتل من عصام صبحي مدافع المقاصة الذي مرر الكرة بالخطأ إلى أشرف بنشرقي الذي سدد كرة مرت جوار مرمى المقاصة وكادت تسفر عن هدف ثاني للزمالك

ق 20: ضغط أبيض قوي ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني

ق 10: جووووول الهدف الأول للزمالك بتسديدة قوية من عبد الله جمعة

ق 7: تسديدة قوية من صلاح ريكو تمر جوار مرمى الزمالك

ق 5: رأسية ساسي تمر جوار مرمى المقاصة

انطلاق المباراة