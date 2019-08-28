انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(0) المقاصة.. الأبيض إلى نصف النهائي
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائي كأس مصر
ق 94: انفراد من بنشرقي ويسدد الكرة لكن أحمد عادل يبعدها ثم يخرجها شريف حازم إلى ركلة ركنية
ق 83: التغيير الثالث للزمالك بنزول محمود عبد العزيز بدلا من عمر السعيد
ق 74: نزول محمد عبد الشافي بدلا من أوناجم
ق 68: مطالبات من المقاصة باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط عمرو مرعي داخل منطقة الجزاء
ق 65: نزول عمرو مرعي بدلا من صلاح أمين
ق 62: انذار لطارق حامد بسبب الاعتراض على الحكم
ق 61: مطالبات من الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد شريف حازم
ق 60: إنذار لصلاح أمين
ق 56: التغيير الأول للزمالك بنزول إمام عاشور بدلا من شيكابالا
ق 45: التغيير الأول للمقاصة بنزول باولن فوافي بدلا من إيدو موسيس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد
ق 45: انفراد من حمدي النقاز لكنه يهدر الكرة أمام مرمى أحمد عادل
ق 39: إنذار لفرجاني ساسي
ق 33: بطاقة صفراء لمحمد إبراهيم بعد عرقلة ضد حمدي النقاز
ق 29: تسديدة قوية من شيكابالا وأحمد عادل يتصدى للكرة وينقذ مرمى
ق 25: خطأ قاتل من عصام صبحي مدافع المقاصة الذي مرر الكرة بالخطأ إلى أشرف بنشرقي الذي سدد كرة مرت جوار مرمى المقاصة وكادت تسفر عن هدف ثاني للزمالك
ق 20: ضغط أبيض قوي ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني
ق 10: جووووول الهدف الأول للزمالك بتسديدة قوية من عبد الله جمعة
ق 7: تسديدة قوية من صلاح ريكو تمر جوار مرمى الزمالك
ق 5: رأسية ساسي تمر جوار مرمى المقاصة
انطلاق المباراة