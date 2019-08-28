إيهاب يحصد 3 ذهبيات في الألعاب الإفريقية.. وفضيتان لـ السيد و3 ميداليات لـ رانيا محمود

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 18:38

كتب : عاطف شادي

محمد إيهاب

توج الرباع المصري الأولمبي محمد إيهاب بميداليتين ذهبيتين جديدتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج إيهاب بذهبيتي الكلين بوزن ١٩٠ كجم، بجانب المجموع ٣٥٠ كجم.

وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن ٨١ كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٠ كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

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وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الثالث في نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٤٥ كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، قبل أن يتوج بفضيتي الكلين والمجموع حيث رفع ثقلا وزنه ١٨٠ كجم، بمجموع ٣٥٠ كجم.

يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد ٣ ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن ٧١ كجم للسيدات.

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