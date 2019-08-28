كرة طائرة - إنجاز تاريخي.. مصر إلى نصف نهائي مونديال الناشئين بعد غياب 18 عاما

حقق ناشئو منتخب مصر للكرة الطائرة إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين للمرة الثانية في التاريخ بعد غياب 18 عاما.

وتغلب منتخب الناشئين على بيلاروسيا خامس أوروبا بثلاثة أشواط نظيفة ليتأهل إلى المربع الذهبي.

كان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين قبل أن يحسمه الفراعنة 25-21، بعد ذلك لم يجد منتخب الناشئين صعوبة في حسم الشوطين الثاني والثالث 25-18 و25-18.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

ويبحث منتخب الناشئين عن الميدالية الأولى في تاريخ كرة الطائرة المصرية في البطولات العالمية.

ويصطدم المنتخب المصري بمنتخب إيطاليا في نصف النهائي في الخامسة من مساء غد الخميس.

ويعتبر المنتخب الإيطالي هو ثالث بطولة أوروبا الأخيرة للناشئين متفوقا على روسيا.