بمساعدة كلير.. منتخب مصر لكرة الشارع يحتل المركز الخامس في كأس العالم

نجح منتخب مصر لكرة الشارح في احتلال المركز الخامس في بطولة كأس العالم، في مشاركته الثانية خلال البطولة بعد المشاركة المتميزة للغاية في نسخة 2016.

منتخب مصر شارك في البطولة بدعم من "كلير" ومؤسسة Nafas، في البطولة السنوية التي تقام منذ عام 2003، وخلال 2019 أقيمت هذه النسخة في ويلز.

وتتواجد أكثر من 71 دولة شريكة في كأس العالم لأبطال كرة الشوارع وكذلك عدد من المؤسسات من ضمنها NAFAS.

وتقوم NAFAS بالتواصل والعمل مع الأطفال في دوري كرة الشارع، إذ يشارك الأطفال من جميع أنحاء القاهرة بشكل أسبوعي في مباريات.

ويتم اختيار أفضل اللاعبين الفائزين في هذا الدوري للسفر والمشاركة في دورات دولية مثل كأس العالم لأبطال كرة الشوارع.

منتخب مصر تواجد ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم 2019 في ويلز وخاض 4 مباريات ضد البوسنة وكوستاريكا والهند والتشيك وفاز بها جميعا.

فاز المنتخب المصري بنتيجة 5-2 ضد كوستاريكا ثم 9-3 ضد البوسنة والهرسك ثم 6-5 ضد الهند و10-2 ضد التشيك.

في المرحلة الثانية من كأس العالم تواجدت مصر ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات البرتغال وبولندا وويلز وزيمبابوي وإندونيسيا، وخاضت الكتيبة المصرية 5 مواجهات، فازت في 4 ضد إندونيسيا و زيمبابوي بنتيجة 8-2 و8-3 على الترتيب ثم 5-2 ضد بولندا و10-1 ضد إندونيسيا وتعادلت بنتيجة 4-4 ضد البرتغال.

خلال الدور ربع النهائي خسرت مصر من روسيا بنتيجة 6-4 لتدخل ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في نصف النهائي.

مصر واجهت جنوب إفريقيا في نصف نهائي تحديد المركزين الخامس والسادس وتفوقت بنتيجة 7-4، لتواجه بعد ذلك البوسنة والهرسك وتفوز بالمركز الخامس.

كأس العالم لأبطال كرة الشارع ساهمت في تغيير حياة الكثير من المشاركين فيها وأثرت عليهم بالإيجاب، إذ أن 94% منهم قال إنها لها عظيم الأثر في تغيير حياته بعد المشاركة بها.

كما أن للبطولة تأثير آخر على الأطفال والشباب المشاركين بها فيما يخص تطوير وتحسين علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين بجانب العائلة والأصدقاء.

وأشارت دراسة استقصائية أجريت بعد البطولة إلى أن 71% من المشاركين يستمرون في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بعد المشاركة بها. وذلك لأنها غيرت حياتهم بشكل كبير بسبب تواجد اللعبة صاحبة الشعبية الأكبر في العالم.

مؤسسة NAFAS اشتقت اسمها من "التنفس" واستخدمت هذا الاسم خصيصا من أجل منح أبطال كرة الشوارع أملا في التنفس والحياة من خلال كرة القدم.

NAFAS تسعى لدعم فكرة أن تكون للرياضة دورا في تغيير حياة البعض، والهدف هو إظهار أن لكل شيء جوانب إيجابية وسلبية.

المجموعة اتخذت من كرة القدم وسيلة لإعادة تأهيل أبطال كرة الشوارع والشباب الصغير وقامت بتدريب مجموعة من الصغار لتمثيل مصر في كأس العالم لأبطال كرة الشوارع خلال نسخة ريو دي جانيرو.

واستعانت NAFAS بـ٣ مدربين لتدريب اللاعبين ومساعدتهم مع وجود ٦ مساعدين آخرين.

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