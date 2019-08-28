إبراهيموفيش: إن احتاجني يونايتد أنا هنا.. ولكن

قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي إنه لا يمانع العودة إلى مانشستر يونايتد إذا ما احتاجه، لكنه في نفس الوقت أوضح أنه مع فريقه الأمريكي وأتم عمله في أوروبا بعد تتويجه بما يقرب من 33 لقبا. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي".

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي مانشستر يونايتد

وصرح إبراهيموفيتش: "يمكنني أن ألعب بكل سهولة في الدوري الإنجليزي إن احتاجني مانشستر يونايتد، أنا هنا".

وأضاف صاحب الـ37 عاما "لكن أنا مع جالاكسي الآن، أنا آسف للغاية، قمت بعملي في أوروبا واستمتعت به، لدي 33 لقبا أحضرتهم معي هنا وآمل أن أحصل على لقب هنا، وبعد ذلك سنرى كيف ستنتهي تلك المغامرة".

وواصل "شاهدت آخر مباراة وأعتقد أن مانشستر يونايتد لم يكن محظوظا، إن سجل ركلة الجزاء تلك لاختلفت المباراة تماما، لكن في إنجلترا لا تنتهي المباراة حتى صافرة النهاية".

وأتم "أي شيء قد يحدث خاصة في اللحظات الأخيرة، لأن الأحداث تكون مشتعلة للغاية في ذلك الوقت".

زلاتان لعب لمانشستر يونايتد في الفترة من 2016 وحتى مارس 2018، حينما انضم مجانا قادما من باريس سان جيرمان.

وتوج صاحب الـ37 عاما مع يونايتد بألقاب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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