"تعمل على مدار 24 ساعة".. رئيس الزمالك يتسلم استوديو قناة نادي الزمالك الجديدة

تسلم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استوديو قناة النادي الجديدة في مدينة الإنتاج الإعلامي.

قناة نادي الزمالك ستنطلق بداية من الموسم الكروي الجديد، من داخل استوديو قناة DMC السابق والذي يضم "أحدث المعدات الخاصة بالتصوير والإخراج وأفضل التقنيات في المجال الفضائي وستعمل القناة على مدار 24 ساعة"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الزمالك.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بـ"الإمكانيات المميزة المتواجدة لدى استوديو قناة النادي".

وتابع في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "سيتم وضع تصور كامل لبرامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق بداية من الموسم الجديد".

وأتم "ستكون هناك مفاجآت في قناة النادي".

اقرأ أيضا:

بالفيديو – أمام حضور مصري مكثف.. الاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت

مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا

3 نصائح لـ تريزيجيه.. ما قاله لامبارد الأب وجيجز "المُعدَل" وطريقة التسديد

أس: شرط واحد من باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد على رحيل نيمار

حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار