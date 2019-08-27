كونتي يتحدى الجميع: يجب ألا نكون الشرارة لهذا الموسم بل أن نُصبح الديناميت

رفع أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر راية التحدي أمام جميع المنافسين في الدوري الإيطالي.

إنتر بدأ مشواره في الدوري الإيطالي بانتصار برباعية مقابل لا شيء أمام ليتشي في الجولة الأولى من المسابقة. (طالع التفاصيل)

بداية لا أروع لـ كتيبة كونتي جعلت الأخير سعيدا بذلك، ليقول: ""إنها المباراة الأولى، يمكننا الاحتفال حتى منتصف الليل".

وأردف في تصريحاته عقب المباراة "لكن بدءا من الساعة 00:01، سنبدأ التفكير في مباراة كالياري".

وأضاف "يجب ألا نكون مجرد الشرارة فقط هذا الموسم، بل أن نُصبح الديناميت".

وتابع "لنذهب ونواصل العمل بشكل جدي حتى النهاية".

وأكمل حديثه قائلا: "لقد ظهرنا بشكل جيد في المباراة ويمكنكم رؤية الأفكار داخل الملعب. نتيجة ممتازة لأن ليتشي يعد فريقا جيدا".

وأشار "لم يُعجبني ما قدمناه في الدقائق التي جاءت بعد تقدمنا 2-0 وتحدث مع اللاعبين حول ذلك. أنا سعيد للغاية بالعمل مع هؤلاء اللاعبين".

وعن روميلو لوكاكو، قال كونتي: "لهذا السبب رغبنا بشدة في التعاقد مع لوكاكو. لقد أظهر اليوم لماذا كنا نقاتل لضمه".

وتابع "لوكاكو دخل أجواء إنتر بأفضل طريقة وبتواضع كبير. لاعب عملاق مع ابتسامة عريضة".

وأتم "سأعطي كل ما لدي لـ إنتر".

انطلاقة ولا أروع لكتيبة أنطونيو كونتي التي سيطرت بالكامل على مجريات المباراة منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة.

أداء جعل حسين ياسين مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا يكتُب: "ببساطة هو إنتر كونتي. إنتر لم نشاهد مثله منذ 9 سنوات".. وصدق القول.

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