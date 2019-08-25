محدّث مباشر في إسبانيا - برشلونة (2) (1) ريال بيتيس.. جووووووووول جريزمان

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره ريال بيتيس في ملعب كامب نو بالجولة الثانية من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

الفريقان خسرا مباراتهما الأولى، ويسعيان لتحقيق الانتصار في صدامهما المرتقب.

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ق.50 جريزمان جووووووول والتقدم لـ برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووول التعادل لـ برشلونة عن طريق جريزمان بعد تمريرة رائعة من سيرجي روبيرتو

ق.38 برشلونة كاد أن يدرك التعادل بواسطة رافينيا الذي تلقى عرضية من جوردي ألبا، لكن الكرة تصطدم بـ سيدني مدافع بيتيس وتخرج إلى ركنية

ق.33 نبيل فقير يطلق قذيفة من ركلة حرة مباشرة وتير شتيجن يتصدى

ق.15 جوووول نبيل فقير يسجل الهدف الأول لـ بيتيس

ق.13 نشاط هجومي من برشلونة بقيادة جريزمان وكثير من التمريرات في الثلث الأخير من الملعب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة بيتيس الدوري الإسباني في إسبانيا

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