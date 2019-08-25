انتهت في إسبانيا - برشلونة (5) (2) ريال بيتيس.. استفاقة حامل اللقب

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره ريال بيتيس في ملعب كامب نو بالجولة الثانية من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

الفريقان خسرا مباراتهما الأولى، ويسعيان لتحقيق الانتصار في صدامهما المرتقب.

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نهاية المباراة

ق.79 لورين مورون يسجل هدف بيتيس الثاني بتسديدة رائعة

ق.78 دخول أنسو فاتي في صفوف برشلونة المولود عام 2002

ق.76 أرتورو فيدال يسجل هدف برشلونة الخامس

ق.60 جوردي ألبا يسجل الهدف الرابع لـ برشلونة

ق.56 كارليس بيريز يضيف هدف برشلونة الثالث بصورة رائعة

ق.50 جريزمان جووووووول والتقدم لـ برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووول التعادل لـ برشلونة عن طريق جريزمان بعد تمريرة رائعة من سيرجي روبيرتو

ق.38 برشلونة كاد أن يدرك التعادل بواسطة رافينيا الذي تلقى عرضية من جوردي ألبا، لكن الكرة تصطدم بـ سيدني مدافع بيتيس وتخرج إلى ركنية

ق.33 نبيل فقير يطلق قذيفة من ركلة حرة مباشرة وتير شتيجن يتصدى

ق.15 جوووول نبيل فقير يسجل الهدف الأول لـ بيتيس

ق.13 نشاط هجومي من برشلونة بقيادة جريزمان وكثير من التمريرات في الثلث الأخير من الملعب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة بيتيس الدوري الإسباني في إسبانيا

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