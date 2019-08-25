مباشر في إنجلترا – بورنموث (1) مانشستر سيتي (3) نهاية اللقاء

يبدأ ديفيد سيلفا كأساسي في مباراته الـ400 في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، في مباراة الجولة الثالثة من البطولة.

على ملعب فايتاليتي ستاديوم، يستضيف بورنموث، سيتي القادم من تعادل 2-2 ضد توتنام هوتسبير.

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نهاية اللقاء

ق. 63 الثاااالث من أجويرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 جووووول الأول لبورنموث عن طريق هاري ويلسون. مخالفة نفذها بشكل رائع في مرمى إيدرسون.

ق. 42 جوووووول ثااااني! ستيرلينج يسجل الثاني بتمريرة رائعة من سيلفا.

ق. 15 جوووول أول لمانشستر سيتي. أجويرو يصطاد كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه في المرمى.

ق. 13 إيدرسون يفلت من الطرد بعد تدخل قوي على ويلسون في منتصف الملعب.

بداية المباراة