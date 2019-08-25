مباشر في إنجلترا – بورنموث (1) مانشستر سيتي (3) نهاية اللقاء

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج يحتفل بهدف مانشستر سيتي في بورنموث

يبدأ ديفيد سيلفا كأساسي في مباراته الـ400 في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث، في مباراة الجولة الثالثة من البطولة.

على ملعب فايتاليتي ستاديوم، يستضيف بورنموث، سيتي القادم من تعادل 2-2 ضد توتنام هوتسبير.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع التشكيلين من هنا

أخبار متعلقة

هودجسون: فرق النصف الثاني من الدوري تأتي إلى مانشستر لتدافع وعليهم في يونايتد تقبل ذلك بالفيديو – دي خيا يقتل شياطين مانشستر.. بالاس يحقق انتصارا تاريخيا على يونايتد مانشستر يونايتد يواجه كريستال بالاس بنفس تشكيل ولفرهامبتون خسارة جديدة وإصابة.. مباراة كومباني الأخيرة مع مانشستر سيتي في مهب الريح

_ _ _

نهاية اللقاء

ق. 63 الثاااالث من أجويرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 جووووول الأول لبورنموث عن طريق هاري ويلسون. مخالفة نفذها بشكل رائع في مرمى إيدرسون.

ق. 42 جوووووول ثااااني! ستيرلينج يسجل الثاني بتمريرة رائعة من سيلفا.

ق. 15 جوووول أول لمانشستر سيتي. أجويرو يصطاد كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه في المرمى.

ق. 13 إيدرسون يفلت من الطرد بعد تدخل قوي على ويلسون في منتصف الملعب.

بداية المباراة

في إنجلترا مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا: سيلفا يفعل ما لا يُجيده أي لاعب آخر.. يجب علينا التصفيق لهدف بورنموث دقيقة | أوروبا
نجم تونس: ضحيت بالدوري الإسباني للتواجد قرب الكعبة الشريفة 7 دقيقة | الوطن العربي
المستشار القانوني لاتحاد الكرة لـ في الجول: إلغاء الهبوط مسألة كروية لا تخضع لأحكام 24 دقيقة | مصر
أجويرو: وصلت لهدفي الـ 400؟ يا إلهي لم أكن أعرف ذلك 40 دقيقة | أوروبا
تعرف على موقف صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | المحترفون
هل من الطبيعي أن يغلق كورتوا عينيه في الانفرادات؟ 51 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 3 تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك 4 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري"

قد ينال إعجابك