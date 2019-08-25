وكيل ديبالا ينفي اقتراب اللاعب من سان جيرمان

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 11:18

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

نفى وكيل باولو ديبالا جناح يوفنتوس اقتراب لاعبه من باريس سان جيرمان كما تتكهن التقارير الصحفية.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وعاد ديبالا من جديد ليصبح حديث الصحافة العالمية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء طوال المباراة الافتتاحية في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وبارما.

ونجح يوفنتوس في افتتاح مباراته بمسابقة الدوري بفوز بهدف نظيف سجله جورجيو كيلليني.

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وقال خورخي أنتون وكيل ديبالا لصحيفة توتوسبورت: "لا توجد أي رحلات قريبة ومخطط لها إلى باريس".

وأضاف وكيل ديبالا "اللاعب يحتاج فقط للاستمتاع باللحظة الحالية، إذ أننا لا نعلم ما يمكن حدوثه في المستقبل".

وبدأ جونزالو إيجوايين أساسيا في تشكيل يوفنتوس أمام بارما، رغم توقعات مشاركة ديبالا.

وعن مفاوضاته مع الأندية الإنجليزية قبل غلق سوق الانتقالات قال أنتون "تحدثت إلى النادي الإنجليزي، لكن القصص المثارة غير صحيحة".

وأتم تصريحاته "ببساطة كان هناك بعض الخلافات بين الناديين في التفاوض".

وكان ديبالا قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد ثم توتنام هوتسبير، لكن انتشرت شائعات أن الصفقة تعطلت بسبب رغبة في عمولة قدرها 15 مليون يورو.

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