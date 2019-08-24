انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (1) (1) بلد الوليد.. أول تعثر للميرنجي

يخوض ريال مدريد مباراته الرسمية الأولى على ملعبه سانتياجو برنابيو هذا الموسم، ويستقبل بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يمتلك 3 نقاط من الانتصار على سيلتا فيجو في الجولة الأولى، وهو نفس رصيد بلد الوليد الفائز على ريال مدريد.

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نهاية المباراة

ق.88 سيرجي جوارديولا يدرك التعادل لـ بلد الوليد

ق.82 بنزيمة يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بصورة رائعة

ق.75 والدو يطلق تسديدة قوية لـ بلد الوليد يتصدى لها كورتوا

ق.69 يوفيتش لم يحتج أكثر من دقيقة ليصيب العارضة بضربة رأسية

ق.68 دخول لوكا يوفيتش بدلا من إيسكو في صفوف ريال مدريد

ق.56 خروج جيمس ودخول فينيسيوس جونيور في صفوف ريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 كريم بنزيمة يسدد من مسافة قريبة وجوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد يتألق ويبعدها إلى ركلة ركنية

ق.37 خطأ دفاعي قاتل من بلد الوليد، مارسيلو يخطف الكرة ويمرر إلى بنزيمة الذي يهيئها إلى جيمس القادم من الخلف، والكولومبي يسدد بجوار القائم

ق.27 جيمس ينفذ ركلة حرة مباشرة لـ ريال مدريد لكن تسديدته تمر أعلى المرمى

ق.20 جيمس يسدد من على حدود منطقة الجزاء والكرة تمر بجوار القائم

ق.13 عرضية من جيمس رودريجيز من الجهة اليمنى وجاريث بيل يسدد كرة تمر إلى جوار القائم بقليل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل