محدّث مباشر في إنجلترا – ليفربول (0) أرسنال (0) ماني يهدر

السبت، 24 أغسطس 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 21 تمريرة خاطئة من سيبايوس إلى ماني داخل منطقة جزاء أرسنال. السنغالي يسدد لكن ليتألق وينقذها.

ق. 11 خروج خاطيء من أدريان سان ميجيل ويبعد الكرة لكن تصل إلى أوباميانج الذي يسدد نحو المرمى الخالي، لكن بجانب القائم.

ق. 1 فرصة خطيرة أولى لليفربول. عرضية من روبيرتسون تمر أمام فيرمينو من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول أرسنال

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