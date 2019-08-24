محدّث انتهت في إنجلترا - ليفربول (3)-(1) أرسنال.. نهاية المباراة

السبت، 24 أغسطس 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

سيبايوس - هيندرسون - ليفربول - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 84 جوووووول أول لأرسنال عن طريق توريرا.

ق. 59 جووووووووووووووووول راااائع. صلاح يمر من ديفيد لويز بشكل رائع ويسدد على يمين الحارس مسجلا الثالث.

ق 48: جوووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق 47: صلاح يحصل على ركلة جزاء بعد إعاقة من دافيد لويز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 ركنية جديدة يقابلها ماني برأسية لكن فوق المرمى.

ق. 40 جووول أول لليفربول. ركنية يقابلها جويل ماتيب برأسية في المرمى.

ق. 39 صلاح يستدير ويسدد بقوة لكن بجانب القائم الأيمن.

ق. 34 جوردان هندرسون يخطيء بشكل كارثي ونيكولاس بيبي يقطع الكرة وينفرد بالمرمى ويسدد لكن أدريان يتألق ويتصدى لها بصعوبة.

ق. 30 تصويبة رائعة من نيكولاس بيبي بجانب القائم بقليل.

ق. 21 تمريرة خاطئة من سيبايوس إلى ماني داخل منطقة جزاء أرسنال. السنغالي يسدد لكن ليتألق وينقذها.

ق. 11 خروج خاطيء من أدريان سان ميجيل ويبعد الكرة لكن تصل إلى أوباميانج الذي يسدد نحو المرمى الخالي، لكن بجانب القائم.

ق. 1 فرصة خطيرة أولى لليفربول. عرضية من روبيرتسون تمر أمام فيرمينو من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول أرسنال

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