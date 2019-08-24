بيان رسمي - بيشكتاش يعلنها: كواريزما لن يكون لاعبا للفريق في الموسم الجديد

أعلن نادي بيشكتاش التركي انتهاء مشوار الجناح البرتغالي ريكاردو كواريزما مع الفريق لتنتهي مسيرة اللاعب بعد 4 سنوات قضاها بقميص الفريق.

النادي أعلن في بيان رسمي عبر موقع أنه بعد اجتماع عُقد اليوم مع اللاعب فأنه تم إخبار البرتغالي بأنه لن يكون لاعبا للفريق في الموسم الجديد.

وواصل البيان بأن اللاعب إذا لم يجد عرضا مناسبا للرحيل فأنه سوف يواصل التدرب منفردا حتى نهاية الموسم.

الجناح البالغ 35 عاما سيحق له الانتقال لأي ناد خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الحالية.

وينتهي سوق الانتقالات في أغلب الدوريات الأوروبية في الثاني من سبتمبر المقبل.

البرتغالي لعب للنسور التركية على فترتين بين 2010 وحتى 2013 ومن ثم 2015 إلى الموسم الحالي، محققا لقب الدوري التركي مرتين.

وخاض إجماليا 227 مباراة بقميص الفريق سجل 38 هدفا وصنع 78.

وكان كواريزما قد ارتبط كثيرا بالرحيل عن الفريق بسبب تأخر النادي في دفع رواتبه.

وبدأ بيشكتاش موسمه بالخسارة في الجولة الأولى إذ شارك البرتغالي كأساسي، لكنه غاب عن مواجهة جوزتيبي التي انتهت بفوز النسور بثلاثية نظيفة.

ولعب كواريزما لأندية بورتو وبرشلونة وإنتر وتشيلسي وأهلي دبي الإماراتي.

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