يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد VS كريستال بالاس (2/1)

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** ق92 جوووووووووووووووول فان أنهولت والثااااني لـ كريستال بالاس أمام يونايتد

** تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

** ق88 جوووووووووووووووول دانييل جيمي والتعااادل لـ يونايتد

** ق70 ركلة جزاء ضائعة لـ مانشستر يونايتد عن طريق راشفورد. تسديدة صاروخية اصطدمت في القائم

** ق68 ركلة جزاء لـ يونايتد

** تمريرة من حارس مرمى كريستال بالاس إلى رأس جيفري شلوب الذي مرر إلى أيو والأخير هز شباك دي خيا

** ق32 جوووووووووووووووول أيو والهدف الأول لـ بالاس في مرمى يونايتد

** ق28 إصابة لوك شو وخروجه من الملعب. أشلي يونج بدلا منه

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واتفورد VS وست هام (3/1)

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شيفيلد يونايتد VS ليستر سيتي (2/1)

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برايتون VS ساوثامبتون (2/0)

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