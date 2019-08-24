محدّث انتهت - الخسارة الأولى لـ يونايتد في إنجلترا
السبت، 24 أغسطس 2019 - 15:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد VS كريستال بالاس (2/1)
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** ق92 جوووووووووووووووول فان أنهولت والثااااني لـ كريستال بالاس أمام يونايتد
** تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء
** ق88 جوووووووووووووووول دانييل جيمي والتعااادل لـ يونايتد
** ق70 ركلة جزاء ضائعة لـ مانشستر يونايتد عن طريق راشفورد. تسديدة صاروخية اصطدمت في القائم
** ق68 ركلة جزاء لـ يونايتد
** تمريرة من حارس مرمى كريستال بالاس إلى رأس جيفري شلوب الذي مرر إلى أيو والأخير هز شباك دي خيا
** ق32 جوووووووووووووووول أيو والهدف الأول لـ بالاس في مرمى يونايتد
** ق28 إصابة لوك شو وخروجه من الملعب. أشلي يونج بدلا منه
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واتفورد VS وست هام (3/1)
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شيفيلد يونايتد VS ليستر سيتي (2/1)
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برايتون VS ساوثامبتون (2/0)
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