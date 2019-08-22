500 لاعب مصري يختارون الأفضل في العالم

شارك ما يقرب من 500 لاعب من الأندية المصرية، في التصويت السنوي لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم.

الاستفتاء الذي يجريه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيبرو)، يتم بالتنسيق مع جمعية اللاعبين المحترفين في مصر، التي يترأسها مجدي عبد الغني.

وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين (فيبرو) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليقوم اللاعبون المصريون بالاختيار.

وقد شارك لاعبو أندية المقاولون العرب، وإنبي، وبتروجت، والنجوم، والإنتاج الحربي، وطلائع الجيش، والترسانة، ووادي دجلة، وإف سي مصر في التصويت، إلى جانب عدد من الأندية الأخرى.

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