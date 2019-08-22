اسكواش - قيمة مالية قياسية لبطولة العالم للسيدات في الأهرامات

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 17:16

كتب : محمد سمير

الأهرامات - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش رفع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للسيدات المقرر إقامتها في الأهرامات.

وكشف الاتحاد الدولي عن رفع الجوائز المالية إلى 430 ألف دولار كقيمة قياسية تتخطى جوائز الرجال.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك التجاري الدولي CIB بالمساهمة بدفع 100 ألف دولار ضمن جوائز البطولة.

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وتقام بطولة العالم للسيدات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر أمام الأهرامات.

وحصدت مصر 4 القاب في بطولة العالم للسيدات وهم آخر 4 نسخ أقيمت أخرهم كان عن طريق نور الشربيني.

وفازت نور الشربيني باللقب 3 مرات بينما حصدت رنيم الوليلي اللقب مرة واحدة.

وتقام بطولة العالم في مصر بمشاركة 64 لاعبة من مختلف دول العالم.

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