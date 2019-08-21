اتحاد الكرة: أمين عمر ضمن حكام كأس العالم للناشئين

أعلن اتحاد الكرة أن الحكم أمين عمر سيكون ضمن حكام بطولة كأس العالم للناشئين.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) في أكتوبر المقبل في البرازيل.

ويبلغ عمر 34 عاما ويرتدي الشارة الدولية منذ عام 2017.

وتعد تلك ثالث بطولة دولية للحكم، بعد كأس أمم إفريقيا 2019 وكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما في 2019 أيضا.

وقاد عمر هذا الموسم 19 مباراة في الدوري المصري أشهر فيهم 61 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.

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