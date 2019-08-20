كرة يد - هداف مونديال اليد يرتدي الأبيض.. الزمالك يضم حسن وليد قداح

أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميا مع حسن وليد قداح نجم منتخب مصر للناشئين لكرة اليد قادما من نادي الشمس.

وليد قداح تُوج مع منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بكأس العالم، وحصد لقب الهداف بـ 51 هدفا.

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحدث مع قناة المحور ليكشف حصول ناديه على الاستغناء الخاص باللاعب وحسم الصفقة بشكل رسمي.

ومن المنتظر مشاركة قداح مع فريق اليد في الزمالك في كأس العالم للأندية نهاية الشهر الجاري.

وأشار رئيس الزمالك إلى "رغبة اللاعب حسمت انضمامه لـ الزمالك رغم إغراءات الأهلي المادية، ولكننا في النهاية أتممنا الصفقة".

وأتم "كل أحلام جماهير الزمالك ستتحقق".

ونشر حسن وليد بطل فيديو قبل ساعات يعلن فيه رغبته بالانتقال من الشمس إلى الزمالك.

وكشف وليد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أن "رغبته الوحيدة هي الانضمام للزمالك". (طالع التفاصيل)

وتقدم وليد بالشكر لأسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس على فترة الرعاية، طالبا السماح له بالانتقال للزمالك.

من جانبه رد أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس على الفيديو المنشور عبر حساب اللاعب قائلا: "كان يجب عليه ألا يفعل ذلك حتى لا يفتح الأقاويل حوله لأن الجهاز الفني للمنتخب بالكامل زملكاوي".

وأضاف عبر قناة أون سبورت قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة "الأهلي كان الأكثر جدية لضم اللاعب في الفترة الماضية وقطع شوطا كبيرا في المفاوضات معنا، لكن الأمور توقفت بشكل مفاجئ في اليوم الأخير".

وأتم تصريحاته "كان من الواضح أن هناك اتجاه داخل اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر أن ينضم اللاعب للزمالك".

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