انتهت – ولفرهامبتون (1) - (1) مانشستر يونايتد.. التعادل يحكم اللقاء

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب مولينكس في ختام ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق68: ركلة جزاء ليونايتد يهدرها بوجبا بعدما تصدى روي باتريشيو لها.

ق57: الحكم يلجأ للفيديو بداعى التسلل قبل تمرير الكرة إلى نيفيز لكن في النهاية يُحتسب الهدف.

ق56: سريعا جدا جدا ولفرهامبتون يسجل الهدف الأول والتعادل ولا يندم على الفرصة الضائعة بعد تسديدة رائعة من روبن نيفيز لتسكن شباك دي خيا.

ق54: يا ربااااه.. رأسية رائعة من خيمينيز ولكن رأسيته ارتطمت بالقائم ثم كتف دي خيا ويضيع هدف محققق من ولفرهامبتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

ق26: جووووووول الهدف الأول ليونايتد من مارسيال بعد بينية رائعة من راشفورد.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون

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