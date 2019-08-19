بعد توليه تدريب الزمالك.. ميتشو: حلمي أصبح حقيقة.. ولنبدأ فورا العمل

يرى ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" مدرب نادي الزمالك الجديد، بأن توليه تدريب القلعة البيضاء بمثابة تحقيق لحلمه.

رئيس نادي الزمالك أعلن تولي ميتشو تدريب نادي الزمالك رسميا.

وقال ميتشو في أولى تصريحاته عقب توليه المهمة رسميا: "أتواجد في إفريقيا منذ 19 عاما. عملت في 7 دول إفريقية وزرت 50 من أصل 54 دولة إفريقيا، ولكن بإمكاني القول الآن أن حلمي أصبح حقيقة بتدريب نادي الزمالك".

وأضاف لقناة المحور عبر برنامج (الزمالك اليوم): "منبهر بالروح الانتصارية لدى رئيس نادي الزمالك، ولدى أعضاء مجلس الإدارة. حين يكون رئيس النادي محبا للفوز، فيجب أن تقول وقتها بأنك في المكان الصحيح".

وواصل "تلك الروح كانت أحد العوامل الجاذبة لي من أجل الموافقة على تدريب الزمالك".

وانتقل المدرب الصربي للحديث عن قائمة الزمالك الحالية، فقال "لدينا قائمة رائعة. أفضل لاعبين تونسيين، وأفضل ثلاثة لاعبين مغاربة بجانب اللاعبين المصريين، لذلك فتتوفر لدينا كل عوامل النجاح".

وعن جماهير الزمالك، قال ميتشو "الزمالك له طابع خاص. ليس مجرد نادي تعمل فيه، لكن عليك أن تحبه بمجرد دخوله".

وأتبع "أعلم أن جماهير الزمالك لها طابع خاص وتحب لعب الكرة الجميلة بجانب تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، وهذا ما سأعمل على تحقيقه".

صاحب الـ49 عاما استمر "أريد العمل بشكل كبير من أجل تحقيق أهداف جماهير الزمالك".

وأتم "الآن لنبدأ العمل. لننهي شهر العسل وفترة المدح، ونبدأ فورا في العمل الجاد من أجل تحقيق أهداف نادي الزمالك".

ميتشو تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

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ويستعد الزمالك الآن لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. ثم لمواجهة مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

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