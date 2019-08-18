كوتينيو يصل إلى ميونيخ تمهيدا للكشف الطبي والانضمام إلى بايرن

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 11:39

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ - الصورة من موقع empireofthekop

وصل فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة إلى مدينة ميونيخ تمهيدا للكشف الطبي قبل الانضمام رسميا إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن ضم كوتينيو إلى الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للتقارير يتحمل بايرن ميونيخ راتب اللاعب الذي يصل إلى ما يقرب من 13 مليون يورو ووضع بند خيار شراء بايرن للاعب مقابل 120 مليون يورو، لكنه غير إلزامي ويجب أن يتم بموافقة برشلونة.

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وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن تكلفة انضمام كوتينيو هي 20 مليون يورو ولكن ذلك يشمل راتب اللاعب أيضا.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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