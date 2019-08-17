محدّث انتهت – الأهلي (0) - (1) بيراميدز
السبت، 17 أغسطس 2019 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة دور الـ 16 من كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.
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** انتهت
** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق86 مهدي سليمان يتلألأ وينقذ بيراميدز من رأسية من وليد أزارو ويحافظ على تقدم فريقه
** ق80 أحمد الشيخ بدلا من رمضان صبحي.. التغيير الأخير لـ الأهلي
** أجايي بدلا من صالح جمعة.. التغيير الثاني لـ الأهلي
** ق70 بطاقة صفراء ثانية لـ أيمن أشرف واللاعب يخرج مطرودا. الأهلي بـ 10 لاعبين أمام بيراميدز
** ق68 التغيير الثاني لـ بيراميدز.. المهدي سليمان بدلا من أحمد الشناوي
** ق64 التغيير الأول لـ الأهلي.. أفشة بدلا من حمدي فتحي
** عرضية من لومالا إلى تراوري أمام المرمى والأخير يهز الشباك
** ق54 جوووول تراوري والهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الأهلي
** ق52 بطاقة صفراء ثانية لـ الأهلي من نصيب عمرو السولية بعد تدخل على السعيد
** التغيير الأول لـ بيراميدز.. عمر جابر بدلا من محمد فتحي
** انطلاق الشوط الثاني
** الأهلي (0) - (0) بيراميدز
** نهاية الشوط الأول
** دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلا من ضائع
** الشناوي يتصدى لركلة حرة من عبد الله السعيد كادت تهز شباك الأهلي
** ق40 بطاقة صفراء أولى لـ الأهلي من نصيب أيمن أشرف
** ق32 فرصة خطيرة للغاية لـ الأهلي. عرضية من صالح جمعة وتسديدة من أزارو أمام المرمى ولكن تسديدة تمر بجوار القائم. هدف محقق ضائع من وليد أزارو
** نصف ساعة سلبية بين الأهلي وبيراميدز
** ق24 اختراق وتسديدة من رمضان صبحي ولكن الشناوي يتصدى لها ويُبقى النتيجة بلا أهداف
** ق17 تسديدة من تراوري تمر بجانب قائم الشناوي. التعادل مازال مستمرا
** ق16 أزارو كاد يستغل خطأ من الشناوي ولكن حارس بيراميدز يلحق بالكرة ويحافظ على شباكه
** ق15 الأهلي (0) - (0) بيراميدز
** ق5 تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجانب قائم الشناوي في أولى وأخطر الفرص في اللقاء.
** الأهلي (0) - (0) بيراميدز
** انطلاق المباراة