يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة دور الـ 16 من كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

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** انتهت

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق86 مهدي سليمان يتلألأ وينقذ بيراميدز من رأسية من وليد أزارو ويحافظ على تقدم فريقه

** ق80 أحمد الشيخ بدلا من رمضان صبحي.. التغيير الأخير لـ الأهلي

** أجايي بدلا من صالح جمعة.. التغيير الثاني لـ الأهلي

** ق70 بطاقة صفراء ثانية لـ أيمن أشرف واللاعب يخرج مطرودا. الأهلي بـ 10 لاعبين أمام بيراميدز

** ق68 التغيير الثاني لـ بيراميدز.. المهدي سليمان بدلا من أحمد الشناوي

** ق64 التغيير الأول لـ الأهلي.. أفشة بدلا من حمدي فتحي

** عرضية من لومالا إلى تراوري أمام المرمى والأخير يهز الشباك

** ق54 جوووول تراوري والهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الأهلي

** ق52 بطاقة صفراء ثانية لـ الأهلي من نصيب عمرو السولية بعد تدخل على السعيد

** التغيير الأول لـ بيراميدز.. عمر جابر بدلا من محمد فتحي

** انطلاق الشوط الثاني

** الأهلي (0) - (0) بيراميدز

** نهاية الشوط الأول

** دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلا من ضائع

** الشناوي يتصدى لركلة حرة من عبد الله السعيد كادت تهز شباك الأهلي

** ق40 بطاقة صفراء أولى لـ الأهلي من نصيب أيمن أشرف

** ق32 فرصة خطيرة للغاية لـ الأهلي. عرضية من صالح جمعة وتسديدة من أزارو أمام المرمى ولكن تسديدة تمر بجوار القائم. هدف محقق ضائع من وليد أزارو

** نصف ساعة سلبية بين الأهلي وبيراميدز

** ق24 اختراق وتسديدة من رمضان صبحي ولكن الشناوي يتصدى لها ويُبقى النتيجة بلا أهداف

** ق17 تسديدة من تراوري تمر بجانب قائم الشناوي. التعادل مازال مستمرا

** ق16 أزارو كاد يستغل خطأ من الشناوي ولكن حارس بيراميدز يلحق بالكرة ويحافظ على شباكه

** ق15 الأهلي (0) - (0) بيراميدز

** ق5 تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجانب قائم الشناوي في أولى وأخطر الفرص في اللقاء.

** الأهلي (0) - (0) بيراميدز

** انطلاق المباراة