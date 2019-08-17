انتهت قمة الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(2) توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

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ق 93: الـVAR يلغي هدف مانشستر سيتي

ق 92: جوووووول خيسوس يسجل هدف الفوز

ق 80: نزول محرز بدلا من بيرناردو سيلفا

ق 56: جووووول لوكاس مورا يسجل التعادل لتوتنام من ركنية نفذها لاميلا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جووووول أجويرو يضيف الثاني بعد عرضية رائعة من دي بروين

ق 25: إنذار لرحيم سترلينج بعد تدخل قوي على هاري وينكس

ق 23: جووووووول لاميلا يسجل التعادل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 20: جوووووووول الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج بعد عرضية رائعة من كيفين دي بروين

ق 12: مطالبات بركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل من لاميلا على رودري داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب

ق 5: انطلاقة من كايل ووكر واختراق لدفاع توتنام ثم أرسل عرضية قابلها رحيم سترلينج بتسديدة اصطدمت في دفاع توتنام وخرجت لركنية

انطلاق المباراة