انتهت قمة الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(2) توتنام
السبت، 17 أغسطس 2019 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.
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ق 93: الـVAR يلغي هدف مانشستر سيتي
ق 92: جوووووول خيسوس يسجل هدف الفوز
ق 80: نزول محرز بدلا من بيرناردو سيلفا
ق 56: جووووول لوكاس مورا يسجل التعادل لتوتنام من ركنية نفذها لاميلا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: جووووول أجويرو يضيف الثاني بعد عرضية رائعة من دي بروين
ق 25: إنذار لرحيم سترلينج بعد تدخل قوي على هاري وينكس
ق 23: جووووووول لاميلا يسجل التعادل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق 20: جوووووووول الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج بعد عرضية رائعة من كيفين دي بروين
ق 12: مطالبات بركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل من لاميلا على رودري داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب
ق 5: انطلاقة من كايل ووكر واختراق لدفاع توتنام ثم أرسل عرضية قابلها رحيم سترلينج بتسديدة اصطدمت في دفاع توتنام وخرجت لركنية
انطلاق المباراة