انتهت قمة الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(2) توتنام

السبت، 17 أغسطس 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

لوكاس مورا - توتنام - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

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ق 93: الـVAR يلغي هدف مانشستر سيتي

ق 92: جوووووول خيسوس يسجل هدف الفوز

ق 80: نزول محرز بدلا من بيرناردو سيلفا

ق 56: جووووول لوكاس مورا يسجل التعادل لتوتنام من ركنية نفذها لاميلا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جووووول أجويرو يضيف الثاني بعد عرضية رائعة من دي بروين

ق 25: إنذار لرحيم سترلينج بعد تدخل قوي على هاري وينكس

ق 23: جووووووول لاميلا يسجل التعادل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 20: جوووووووول الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج بعد عرضية رائعة من كيفين دي بروين

ق 12: مطالبات بركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل من لاميلا على رودري داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب

ق 5: انطلاقة من كايل ووكر واختراق لدفاع توتنام ثم أرسل عرضية قابلها رحيم سترلينج بتسديدة اصطدمت في دفاع توتنام وخرجت لركنية

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي توتنام

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