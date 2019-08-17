محدّث انتهت في إسبانيا – سيلتا فيجو (1) ريال مدريد (3) بداية رائعة للفريق الملكي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 16:42

كتب : Filgoal Team

بنزيمة ومارسيلو يحتفلان بهدف ريال مدريد في سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

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نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ق. 90 جوووول لوسادا يسجل هدفا شرفيا لسيلتا فيجو.

ق. 80 جووووول ثااااالث, تمريرة حريرية من بنزيمة إلى لوكاس فاسكيز الذي يضيف الهدف الثالث.

ق. 60 جوووووول راااااااااائع. تصويبة صاروخية من توني كروس في مرمى سيلتا فيجو.

ق. 58 رأسية رائعة من المدافع نيستور أراوجو ويتصدى لها كورتوا بروعة.

ق. 55 طرد لوكا مودريتش بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب مخالفة على قدم دينيس سواريز.

ق. 50 خطورة جديدة بنفس الطريقة وأسباس يرسل عرضية يتابعها فيرنانديز في المرمى لكن راموس ينقذ في اللحطة الأخيرة.

ق. 47 رد سريع لأصحاب الأرض وانفراد لياسباس لكن كورتوا يتألق ويتصدى لها.

ق. 46 بداية سريعة للشوط الثاني وتصويبة من بنزيمة يتصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

حكم اللقاء يلغي الهدف بداع التسلل.

ق. 45 جووووول التعادل لسيلتا فيجو عن طريق بريس مينديز.

ق. 12 جوووووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة. عرضية من جاريث بيل يقابلها الفرنسي في المرمى.

بداية المباراة

في إسبانيا ريال مدريد سيلتا فيجو

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