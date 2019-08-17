محدّث مباشر – أستون فيلا 1 بورنموث 2.. دوجلاس لويز يقلص الفارق

السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:48

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أستون فيلا أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي يشارك أساسيا.

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ق71: دوجلاس لويز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12: هاري ويلسون يسجل الهدف الثاني لبورنموث

ق2: جوشوا كينج يسجل الهدف الأول لبورنموث من ركلة جزاء

بداية المباراة

في المحترفين تريزيجيه المحمدي

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