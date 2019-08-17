محدّث مباشر – أستون فيلا 1 بورنموث 2.. دوجلاس لويز يقلص الفارق
السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أستون فيلا أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي يشارك أساسيا.
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ق71: دوجلاس لويز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق12: هاري ويلسون يسجل الهدف الثاني لبورنموث
ق2: جوشوا كينج يسجل الهدف الأول لبورنموث من ركلة جزاء
بداية المباراة