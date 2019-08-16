محدّث مباشر - الزمالك (2) - (0) ديكاداها.. جووووووول الهدف الثاني
الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لانطلاق مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ديكاداها الصومالي.
اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
** ق29 هدف ملغي لفريق ديكاداها بداعي التسلل
** عرضية من بنشرقي حولها مدافع الفريق الصومالي بالخطأ في مرماه
** ق29 جووووووووووووووول الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق الخطأ من مدافع ديكاداها
** ق17 فرصة محققة لـ الزمالك عن طريق أوباما ولكن تسديدة الأخير جاءت فوق العارضة بقليل
** جووووووووووووووول أشرف بنشرقي والهدف الأول لـ الزمالك من علامة الجزاء
** ق3 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد لمسة يد على مدافع الفريق الصومالي
** الزمالك (0) - (0) ديكاداها
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز – غياب أنتوي أمام الأهلي 48 دقيقة | مصر