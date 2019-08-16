يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لانطلاق مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ديكاداها الصومالي.

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** ق29 هدف ملغي لفريق ديكاداها بداعي التسلل

** عرضية من بنشرقي حولها مدافع الفريق الصومالي بالخطأ في مرماه

** ق29 جووووووووووووووول الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق الخطأ من مدافع ديكاداها

** ق17 فرصة محققة لـ الزمالك عن طريق أوباما ولكن تسديدة الأخير جاءت فوق العارضة بقليل

** جووووووووووووووول أشرف بنشرقي والهدف الأول لـ الزمالك من علامة الجزاء

** ق3 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد لمسة يد على مدافع الفريق الصومالي

** الزمالك (0) - (0) ديكاداها

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة