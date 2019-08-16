محدّث انتهت - الزمالك (7) - (0) ديكاداها.. اكتساح أبيض
الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لانطلاق مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ديكاداها الصومالي.
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** الزمالك (7) - (0) ديكاداها
** انتهت
** تسديدة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك ديكاداها للمرة السابعة
** ق79 جووووووووووووووول مصطفى محمد والهدف السابع لـ الزمالك
** تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء يفشل حارس ديكاداها كالمعتاد من التصدي لها
** ق76 جووووووووووووووول بامبو والهدف السادس لـ الزمالك
** ق71 مشاركة حازم إمام بدلا من شيكابالا.. التغيير الأخير لـ الزمالك
** مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد.. التغيير الثاني لـ الزمالك
** ق57 كريم بامبو بدلا من أوباما.. التغيير الأول لـ الزمالك
** توغل ولا أروع من شيكابالا الذي مرر إلى بنشرقي داخل منطقة الجزاء والأخير سدد وفشل حارس ديكاداها في التصدي لها لتهز شباكه
** ق54 جووووووووووووووول بنشرقي والهدف الخاااامس لـ الزمالك
** عرضية من المتألق حمدي النقاز وعرضية إلى الونش الذي وضعها بسهولة في الشباك.
** ق48 جووووووووووووووول الونش والهدف الرابع لـ الزمالك
** انطلاق الشوط الثاني
** الزمالك (3) - (0) ديكاداها
** نهاية الشوط الأول
** عرضية من شيكابالا إلى عمر السعيد الذي وضعها بسهولة في الشباك.
** ق46 جووووووووووووووول عمر السعيد والهدف الثالث لـ الزمالك
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق29 هدف ملغي لفريق ديكاداها بداعي التسلل
** عرضية من بنشرقي حولها مدافع الفريق الصومالي بالخطأ في مرماه
** ق29 جووووووووووووووول الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق الخطأ من مدافع ديكاداها
** ق17 فرصة محققة لـ الزمالك عن طريق أوباما ولكن تسديدة الأخير جاءت فوق العارضة بقليل
** جووووووووووووووول أشرف بنشرقي والهدف الأول لـ الزمالك من علامة الجزاء
** ق3 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد لمسة يد على مدافع الفريق الصومالي
** الزمالك (0) - (0) ديكاداها
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة