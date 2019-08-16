يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لانطلاق مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ديكاداها الصومالي.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** الزمالك (7) - (0) ديكاداها

** انتهت

** تسديدة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك ديكاداها للمرة السابعة

** ق79 جووووووووووووووول مصطفى محمد والهدف السابع لـ الزمالك

** تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء يفشل حارس ديكاداها كالمعتاد من التصدي لها

** ق76 جووووووووووووووول بامبو والهدف السادس لـ الزمالك

** ق71 مشاركة حازم إمام بدلا من شيكابالا.. التغيير الأخير لـ الزمالك

** مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد.. التغيير الثاني لـ الزمالك

** ق57 كريم بامبو بدلا من أوباما.. التغيير الأول لـ الزمالك

** توغل ولا أروع من شيكابالا الذي مرر إلى بنشرقي داخل منطقة الجزاء والأخير سدد وفشل حارس ديكاداها في التصدي لها لتهز شباكه

** ق54 جووووووووووووووول بنشرقي والهدف الخاااامس لـ الزمالك

** عرضية من المتألق حمدي النقاز وعرضية إلى الونش الذي وضعها بسهولة في الشباك.

** ق48 جووووووووووووووول الونش والهدف الرابع لـ الزمالك

** انطلاق الشوط الثاني

** الزمالك (3) - (0) ديكاداها

** نهاية الشوط الأول

** عرضية من شيكابالا إلى عمر السعيد الذي وضعها بسهولة في الشباك.

** ق46 جووووووووووووووول عمر السعيد والهدف الثالث لـ الزمالك

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق29 هدف ملغي لفريق ديكاداها بداعي التسلل

** عرضية من بنشرقي حولها مدافع الفريق الصومالي بالخطأ في مرماه

** ق29 جووووووووووووووول الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق الخطأ من مدافع ديكاداها

** ق17 فرصة محققة لـ الزمالك عن طريق أوباما ولكن تسديدة الأخير جاءت فوق العارضة بقليل

** جووووووووووووووول أشرف بنشرقي والهدف الأول لـ الزمالك من علامة الجزاء

** ق3 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد لمسة يد على مدافع الفريق الصومالي

** الزمالك (0) - (0) ديكاداها

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة