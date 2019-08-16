انتهت – أتليتك بلباو (1) - (0) برشلونة.. مقصية تقتل البلوجرانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتك بلباو وبرشلونة التي تقام اليوم الجمعة في ملعب سان ماميس في افتتاح مباريات موسم 2019-2020 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار مثير لبلباو بهدف دون رد.

ق89: جووووووووووول هدف قاتل لأصحاب الأرض من أريتز أدوريز بمقصية رااااائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: العارضة تقول لا.. تسديدة رافينيا الرائعة ترتطم بالعارضة وتحرم برشلونة من هدف محقق.

ق37: التبديل الأول لبرشلونة بشكل اضطراري بخروج سواريز للإصابة ومشاركة رافينيا ألكانتارا.

ق32: خطأ قاتل من مدافع بلباو أعاد الكرة لحارسه ولم ينتبه لوجود سواريز الذي سدد الكرة مباشرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن ليضيع هدف محقق على برشلونة.

ق15: تير شتيجن يتألق مجددا ويتصدى لانفراد تام من إيناكي ويليامز.

ق7: تسديدة قوية للغاية من إينياكي ويليامز ولكن تير شتيجن تألق وحولها الكرة إلى ركلة ركنية.

انطلاق المباراة.