التشكيل - شيكابالا وبنشرقي وعواد يقودون الزمالك أمام ديكاداها

دفع طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك بأربعة لاعبين جدد في تشكيل الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالي.

ويحل الزمالك ضيفا على ديكاداها في ملعب برج العرب اليوم الجمعة لملاقاته في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك بناء على طلب الفريق الصومالي بخوض المباراتين في مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- حمدي النقاز

في الوسط الدفاعي: محمد حسن- محمود عبد العزيز "زيزو"

في الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي

في الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وكريم بامبو ومحمد عنتر وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو".

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