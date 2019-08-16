مؤتمر سولشاير: انتظروا سانشيز.. واعتدنا اللعب على أرض ولفرهامبتون

يرى أوليه جورن سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن الموسم الجاري سيشهد بروز أليكسيس سانشيز النجم التشيلي للفريق.

سولشاير أجرى مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبيل مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي: "في شهر أبريل الماضي واجهنا تشيلسي وتفوقوا علينا بدنيا، وفي الأسبوع الماضي واجهناهم مرة أخرى وكانت التفوق لنا. يوجد تغيير كبير، لكن كرة القدم ليست لياقة بدنية وحسب".

وأضاف "مباراة ولفرهامبتون؟ لعبنا هناك كثيرا، حتى أنني بدأت أشعر بأننا ذاهبون للعب في ملعبنا".

وأتبع "شاهدنا خلال الأسبوع مباراتي الموسم الماضي هناك، ولنرى إن كان بإمكاننا القيام بأية تغييرات".

المدرب النرويجي أتبع "مواجهة ولفرهامبتون تعد مهمة صعبة، إذ يجب علينا اختراق دفاعاتهم. إنه اختبارٌ ذهني قوي لأنهم يدافعون في مناطقهم، ولا يمنحونك أية مساحات ويمكنهم لعب كرة القدم جيدة".

وواصل "أتطلع للعقبة الأولى، أريد أن أرى الفريق عندما تزداد الأمور صعوبة فحينها يظهر القادة الحقيقيون، لكن أي لاعب يمكنه الظهور بشكل جيد في مباراة تتقدم فيها بهدفين".

وانتقل سولشاير للحديث عن أليكسيس سانشيز، فقال "أليكسيس لاعب في غاية الاحترافية، والتقارير التي تشير لوضعه على لائحة الفريق الرديف ليست صحيحة بكل تأكيد. سانشيز قد يلعب مباريات أكثر مما تتخيلون".

وأضاف "أليكسيس لاعب في غاية الاحترافية ويأتي كل يوم للعمل بجدٍ كبير، وتشعر أنه يريد بأن يكون جزءً من هذا الفريق".

وأتم هاري ماجواير أيضا تمتع بحضورٍ ذهني كبير وهدوء خارج الملعب كما داخله، لقد أطفى حضورا كبيرا على الفريق بابتسامته الدائمة، فهو شخصية تتمنى تواجدها في فريقك، كما أن الهدوء أمر مهم جدا بالنسبة للمدافعين".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ولفرهامبتون فاز على مانشستر يونايتد في الدوري والكأس بالموسم الماضي، فيما تعادلا في لقاء الدور الأول بالدوري.

وبدأ مانشستر يوناتيد الموسم الجاري بفوز كبير على تشيلسي برباعية في الجولة الأولى من الدوري.

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