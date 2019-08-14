ينطلق بعد قليل مؤتمر رئيس الزمالك للإعلان عن مدرب الفريق الجديد.

- مازلنا في انتظار انطلاق المؤتمر

ماذا حدث؟

وأمس الثلاثاء، في اجتماع حضره عدد من نجوم النادي السابقين، عرض رئيس الزمالك صورا وسيرا ذاتية لمدربين مرشحين لتدريب الفريق.

FilGoal.comكشف لكم قائمة الأسماء التي تم عرضها على نجوم الزمالك السابقين من أمثال أحمد عبد الحليم، والمدرب الحالي طارق يحيى، وعضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف، بجانب جمال حمزة ونصر إبراهيم وأحمد سمير وهاني عبادة وعبد الحميد بسيوني وعصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف، لاختيار مدرب الزمالك.

وكذلك، تم عرض قائمة أخرى من الأسماء لم تحظ بنفس التركيز التي حظت به تلك القائمة خلال الإجتماع، الذي انتهى بإدلاء كل حاضر برأيه دون اتخاذ قرار نهائي.

قائمة الأسماء ضمت..

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