محدّث مباشر - مؤتمر رئيس الزمالك للإعلان عن مدرب الفريق الجديد

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 12:06

كتب : FilGoal

مدرب الزمالك

ينطلق بعد قليل مؤتمر رئيس الزمالك للإعلان عن مدرب الفريق الجديد.

- مازلنا في انتظار انطلاق المؤتمر

ماذا حدث؟

أخبار متعلقة

مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف مدرب الزمالك - أوزونيديس.. ضحية ارتياب بانيونيوس وإفلاس باناثينايكوس رئيس الزمالك: فيريرا اعتذر عن عدم تدريب الفريق لظروف عائلية

وأمس الثلاثاء، في اجتماع حضره عدد من نجوم النادي السابقين، عرض رئيس الزمالك صورا وسيرا ذاتية لمدربين مرشحين لتدريب الفريق.

FilGoal.comكشف لكم قائمة الأسماء التي تم عرضها على نجوم الزمالك السابقين من أمثال أحمد عبد الحليم، والمدرب الحالي طارق يحيى، وعضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف، بجانب جمال حمزة ونصر إبراهيم وأحمد سمير وهاني عبادة وعبد الحميد بسيوني وعصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف، لاختيار مدرب الزمالك.

وكذلك، تم عرض قائمة أخرى من الأسماء لم تحظ بنفس التركيز التي حظت به تلك القائمة خلال الإجتماع، الذي انتهى بإدلاء كل حاضر برأيه دون اتخاذ قرار نهائي.

قائمة الأسماء ضمت..

أليكساندر ستانويفيتش.. "الشجاع الذي يثق كثيرا في أسلوبه"

ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف

أوزونيديس.. ضحية ارتياب بانيونيوس وإفلاس باناثينايكوس

رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

مدرب الزمالك في الدوري الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - صلاح يلعب الكرة مع طفل من أصحاب الهمم 7 دقيقة | أوروبا
مدافع أستون فيلا: تريزيجيه إضافة رائعة 44 دقيقة | المحترفون
رسميا - الجونة يضم إسلام عبد النعيم 47 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: حارس ليفربول الجديد يحتاج إلى دعمنا أمام تشيلسي.. سندافع عنه معا 56 دقيقة | أوروبا
لوكاكو يتحدث عن الفارق بين التدريبات في إنتر ومانشستر يونايتد 59 دقيقة | أوروبا
مباشر - مؤتمر رئيس الزمالك للإعلان عن مدرب الفريق الجديد ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 4 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

قد ينال إعجابك