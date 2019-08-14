رسميا - بن سبعيني إلى مونشنجلادباخ.. وقديورة ينضم للغرافة

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء ضم المدافع الجزائري رامي بن سبعيني قادما من رين الفرنسي.

وأفاد مونشنجلادباخ في بيان أنه تعاقد مع الدولي الجزائري لمدة 4 مواسم، لكن النادي الألماني لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت تقارير ألمانية أن الصفقة كلفت النادي نحو 8 ملايين يورو.

بن سبعيني تألق في صفوف منتخب الجزائر الذي توج بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر هذا الصيف.

في الوقت نفسه، أعلن نادي الغرافة القطري أن عدلان قديورة لاعب وسط منتخب الجزائر وصل إلى الدوحة تمهيدا للخضوع للكشف الطبي.

🔵 الدولي الجزائري "عدلان قديورة" يصل الدوحة عصر اليوم (الأربعاء) لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لنادي #الغرافة 💛💙 pic.twitter.com/Pjs8Nn71xt — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) August 13, 2019

صاحب الـ33 عاما الذي يلعب في صفوف نوتنجام فورست تألق أيضا خلال أمم إفريقيا 2019.

ومن المنتظر أن يعلن النادي القطري الصفقة رسميا عقب عبور اللاعب للكشف الطبي بنجاح.

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