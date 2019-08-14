أسطورة أرسنال يتحدث عن تريزيجيه ويتوقع مستقبله

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

تحدث إيان رايت أسطورة أرسنال عن محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الكرة الإنجليزية.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

تريزيجيه شارك بشكل أساسي في لقاء فريقه ضد توتنام بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة بنتيجة 1-3 في نهاية اللقاء.

وقال رايت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا".

أخبار متعلقة
مدرب أستون فيلا: لو سجل تريزيجيه الهدف الثاني لصعّب مهمة توتنام تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من لاعب وسط روما.. وموقف النني نيفيل ينبه يونايتد: جوارديولا سيرحل وليفربول قد يخسر صلاح لويس "الطفل المصاب": الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح

وأضاف المهاجم الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة "أعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأنا كبيرًا في الدوري الإنجليزي".

كان دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا قد تأسف على عدم مضاعفة فريقه لتقدمه في الشوط الأول بمواجهة توتنام، والذي سنحت خلاله فرصتين لتريزيجيه.

وصرّح سميث لقناة ناديه الرسمية: "تريزيجيه كان قادرا على جعل النتيجة 2-0 وهذا كان كفيلا بتصعيب المباراة للغاية على توتنام".

الجناح المصري الذي لعب أساسيا وسجل ظهوره الأول في مسيرته بالدوري الإنجليزي، تحصّل على فرصتين لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يكن حليفه.

سميث تلقى سؤالا عن مستوى الوافدين الجدد، تحديدا تريزيجيه، وبيورن إنجلس، وجاءت إجابته:

"اللاعبون قدموا مستويات مميزة خصوصا على المستوى الدفاعي، لقد كدّسوا أجسادهم أمام خط المرمى".

وأكمل: "كانت مباراة بيورن الأولى، وقد قام بعمل مميز رفقة تايرون في قلب الدفاع".

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه في مواجهة توتنام

أستون فيلا صعد إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن لعب الملحق بنهاية الموسم الماضي.

المباراة شهدت أيضا مشاركة أحمد المحمدي في الـ90 دقيقة، ليعود إلى الدوري الإنجليزي بعد أن خاض آخر مباراة فيه رفقة هال سيتي في مايو 2017.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر

تريزيجيه أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنسيني يتحدث عن رفض عرض توتي ومستقبله مع نابولي 54 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدى سيغيب عن التدريبات لمدة 3 أسابيع ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف موعد عودة فايلر لقيادة التدريبات.. وجلسة لتحديد موقف المعارين ساعة | الدوري المصري
مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد كين بشأن تصريحاته اللاذعة ضد دي خيا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مالديني قد يبقى في ميلان بأدوار جديدة 2 ساعة | أوروبا
تقرير: إيفرتون وأرسنال يتنافسان لضم ستونز 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
المدير الرياضي لـ باير ليفركوزن يكشف مستقبل كاي هافرتز 3 ساعة | أوروبا
نجوم خارج القطبين - أبو العينين شحاتة: حادث منع انتقالي لـ زيوريخ.. وبطولة مع المنتخب 3 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة
قد ينال إعجابك