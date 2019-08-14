أسطورة أرسنال يتحدث عن تريزيجيه ويتوقع مستقبله

تحدث إيان رايت أسطورة أرسنال عن محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الكرة الإنجليزية.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

تريزيجيه شارك بشكل أساسي في لقاء فريقه ضد توتنام بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة بنتيجة 1-3 في نهاية اللقاء.

وقال رايت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا".

وأضاف المهاجم الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة "أعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأنا كبيرًا في الدوري الإنجليزي".

كان دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا قد تأسف على عدم مضاعفة فريقه لتقدمه في الشوط الأول بمواجهة توتنام، والذي سنحت خلاله فرصتين لتريزيجيه.

وصرّح سميث لقناة ناديه الرسمية: "تريزيجيه كان قادرا على جعل النتيجة 2-0 وهذا كان كفيلا بتصعيب المباراة للغاية على توتنام".

الجناح المصري الذي لعب أساسيا وسجل ظهوره الأول في مسيرته بالدوري الإنجليزي، تحصّل على فرصتين لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يكن حليفه.

سميث تلقى سؤالا عن مستوى الوافدين الجدد، تحديدا تريزيجيه، وبيورن إنجلس، وجاءت إجابته:

"اللاعبون قدموا مستويات مميزة خصوصا على المستوى الدفاعي، لقد كدّسوا أجسادهم أمام خط المرمى".

وأكمل: "كانت مباراة بيورن الأولى، وقد قام بعمل مميز رفقة تايرون في قلب الدفاع".

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه في مواجهة توتنام

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أستون فيلا صعد إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن لعب الملحق بنهاية الموسم الماضي.

المباراة شهدت أيضا مشاركة أحمد المحمدي في الـ90 دقيقة، ليعود إلى الدوري الإنجليزي بعد أن خاض آخر مباراة فيه رفقة هال سيتي في مايو 2017.

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