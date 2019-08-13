مويس يكشف: لاحظت قدرة ماجواير منذ سنوات لكنه كان "كبيرا"

قال ديفيد مويس المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد إنه علم بقدرات هاري ماجواير اللاعب الحالي للفريق حين كان الأخير لاعبا في نادي شيفيلد يونايتد في 2013، مشيرا إلى أنه لم يفكر في انتدابه لكثرة المدافعين في صفوف فريق الشياطين الحمر آنذاك.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال الاسكتلندي عبر البرنامج التلفزيوني talkSPORT:"لم نحاول التعاقد معه لكن لاحظنا قدراته في ذلك الوقت. لعب ضد بريستون نورث إند في مباراة بالدوري وشاهدته، لعب جيدا جدا لكن في ذلك الوقت كان كبيرا بحق (يقصد وزنه زائد). اعتقدت، يا إلهي، كيف سيكون هاري كبيرا فيما بعد لأنه وقتها كان فتى يافعا".

وواصل مويس الذي قاد يونايتد في موسم 2013-2014 "لأكون منصفا يبدو في أفضل حلة ولم يتغير تماما. حين ذهبت إلى يونايتد، كان لدينا (نيمانيا) فيديتش، (ريو) فرديناند، جوني إيفانز، مايكل كين، فيل جونز، كريس سمولينج، لذا بالنسبة لنا لنذهب ونشتري مدافعا صغيرا لم يكن ذلك ما نحتاجه. كان على هاري السير في رحلته الخاصة. أحيانا يحتاج اللاعبون إلى رحلة ليصلوا إلى مكان يرغبون به. لربما عانى لو انضم إلى يونايتد في ذلك الوقت".

وبعد 6 سنوات بات ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بانتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو.

وقدم ماجواير (26 عاما) أداء طيبا يوم الأحد في انتصار عريض ليونايتد على تشيلسي بنتيجة 4-صفر في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب ماجواير لبارنسلي وشيفيلد وهال سيتي وويجان وتألق مع ليستر في موسم 2017-2018 لينضم إلى منتخب إنجلترا الذي احتل المرتبة الرابعة في كأس العالم 2018.

وماجواير مدافع أساسي في منتخب الأسود الثلاثة وخلال مونديال 2018 سجل هدفا وحيدا كان في شباك السويد بالدور ربع النهائي.

















































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