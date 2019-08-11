بالفيديو – بداية مثالية لـ الموسم.. كوكا يُسجل ويقود براجا للانتصار على موريرينسي

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

افتتح محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" سجله التهديفي في الموسم الجديد في البرتغال، بعدما نجح في هز شباك مويرينسي.

سبورتينج براجا انتصر على مويرينسي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري البرتغالي.

كوكا شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها ونجح في تسجيل الهدف الثاني لـ فريقه في المباراة، كما تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 74.

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البرازيلي فرانسيرجيو افتتح التسجيل أولا لـ براجا قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط توهان دفاعي للفريق الضيف.

وفي الدقيقة 64 سجل كوكا هدفه الشخصي الأول في الدوري هذا الموسم، وهدف فريقه الثاني في مرمى مويرينسي.

كوكا استغل عرضية فرانسيرجيو الذي فشل دفاع مويرينسي في إبعادها، لتسقط أمام مهاجمنا المصري داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في الشباك.

هدف براجا الثالث جاء عن طريق ويلسون إدواردو بتسديدة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

بينما لم يُغير هدف البرازيلي نيني في اللحظات الأخيرة لصالح مويرنسي من واقع انتصار براجا الأول في الدوري البرتغالي.

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