هدافو الأهلي في إفريقيا.. أزارو يتصدر قائمة الجيل الحالي و7 أسماء تسبقه

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - أطلع برة

سجل وليد أزارو هدفين في بداية مشوار الأهلي الإفريقي ليصل لهدفه الشخصي الـ 13 بقميص المارد الأحمر.

الأهلي فاز على أطلع برة الجنوب سوداني برباعية مقابل لا شيء في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

أزارو سجل مرتين ليصل لهدفه الشخصي رقم 13 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ويتخطى عبد الله السعيد صاحب الـ 12 هدفا.

وتساوى أزارو مع وليد سليمان في قائمة أكثر من سجل لـ الأهلي من الجيل الحالي في إفريقيا، ولكن هناك 7 أسماء تسبقه في الترتيب.

تعرف على إنجاز أزارو ومن يسبق من هنا

في إفريقيا الأهلي وليد أزارو

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