هدافو الأهلي في إفريقيا.. أزارو يتصدر قائمة الجيل الحالي و7 أسماء تسبقه
الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:25
كتب : FilGoal
سجل وليد أزارو هدفين في بداية مشوار الأهلي الإفريقي ليصل لهدفه الشخصي الـ 13 بقميص المارد الأحمر.
الأهلي فاز على أطلع برة الجنوب سوداني برباعية مقابل لا شيء في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
أزارو سجل مرتين ليصل لهدفه الشخصي رقم 13 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ويتخطى عبد الله السعيد صاحب الـ 12 هدفا.
وتساوى أزارو مع وليد سليمان في قائمة أكثر من سجل لـ الأهلي من الجيل الحالي في إفريقيا، ولكن هناك 7 أسماء تسبقه في الترتيب.
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