رسميا - ألكسندر ياكوبسن إلى كالمار السويدي

أعلن نادي كالمار السويدي تعاقد مع المصري أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن" على سبيل الإعارة.

واستعار كالمار، ألكسندر ياكوبسن من نورشوبيج السويدي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار النادي إلى انضمام ألكسندر ياكوبسن إلى التدريبات الجماعية في الفريق بداية من يوم الأحد المقبل.

الجناح المصري الدنماركي صاحب الـ 25 عاما انضم إلى نورشوبيج في 2017 قادما من فيبورج الدنماركي.

وشارك ياكوبسن في 7 مباريات هذا الموسم مع فريقه نورشوبيج قبل أن ينتقل إلى كالمار.

وبشكل عام، سجل ياكوبسن 5 أهداف وصنع 7 خلال ظهوره في 46 مباراة مع فريقه السويدي السابق.

ويحتل كالمار المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري بعد مرور 18 جولة من الدوري السويدي.

ولم ينتصر كالمار سوى مرتين فقط وتعادل 8 مباريات منذ بداية الدوري.

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