محدّث مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1) (0) تشيلسي.. العارضة تحرم البلوز

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 17:15

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - جورجينيو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

تشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي صداما شرسا بين العملاقين: مانشستر يونايتد، وتشيلسي، على ملعب أولد ترافورد.

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ق.40 العارضة تمنع تشيلسي من التعادل بعد تصديها لقذيفة إيمرسون

ق.39 روز باركلي يتلقى تمريرة من بيدرو داخل منطقة الجزاء، يفتح زاوية ويسدد بيساره ودافيد دي خيا يتألق ويتصدى ببراعة مستخدما القدم.

ق.35 روز باركلي يطلق تسديدة قوية تمر بجوار قائم مانشستر يونايتد

ق.18 راشفورد يسجل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد من ركلة جزاء

ق.17 كيرت زوما يرتكب مخالفة في حق ماركوس راشفورد والحكم يعلن عن ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد

ق.4 تاماي أبراهام يطلق قذيفة من داخل منطقة الجزاء ترتد من قام مانشستر يونايتد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا

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