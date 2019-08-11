انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (4) (0) تشيلسي.. فوز عريض

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 17:15

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - تشيلسي

تشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي صداما شرسا بين العملاقين: مانشستر يونايتد، وتشيلسي، على ملعب أولد ترافورد.

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نهاية المباراة

ق.81 دانييل جيمس يسجل الهدف الرابع لـ يونايتد في شباك تشيلسي بعد مجهود رائع من بوجبا

ق.66 الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا

ق.65 مارسيال يسجل الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد بعد عرضية بيريرا

ق.56 إيميرسون بالميري يطلق تسديدة قوية جديدة ودي يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 العارضة تمنع تشيلسي من التعادل بعد تصديها لقذيفة إيمرسون

ق.39 روز باركلي يتلقى تمريرة من بيدرو داخل منطقة الجزاء، يفتح زاوية ويسدد بيساره ودافيد دي خيا يتألق ويتصدى ببراعة مستخدما القدم.

ق.35 روز باركلي يطلق تسديدة قوية تمر بجوار قائم مانشستر يونايتد

ق.18 راشفورد يسجل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد من ركلة جزاء

ق.17 كيرت زوما يرتكب مخالفة في حق ماركوس راشفورد والحكم يعلن عن ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد

ق.4 تاماي أبراهام يطلق قذيفة من داخل منطقة الجزاء ترتد من قام مانشستر يونايتد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا

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