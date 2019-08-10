انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (4)-(1) إيتوال دي كونغو

السبت، 10 أغسطس 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - جون أنتوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد إيتوال دي كونغو في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق 94: جوووول بيراميدز يسجل الهدف الرابع عن طريق أحمد علي كامل من ركلة جزاء

ق 89: موكومبو يسجل الهدف الأول للضيوف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز 3-صفر

ق 38: جوووول أنتوي يسجل الثالث

ق 22:جوووول إيريك تراوري يسجل الهدف الثاني

ق 19: جوووول جون أنتوي يسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

بيراميدز الكونفدرالية

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