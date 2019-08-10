انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (4)-(1) إيتوال دي كونغو
السبت، 10 أغسطس 2019 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد إيتوال دي كونغو في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية المباراة
ق 94: جوووول بيراميدز يسجل الهدف الرابع عن طريق أحمد علي كامل من ركلة جزاء
ق 89: موكومبو يسجل الهدف الأول للضيوف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز 3-صفر
ق 38: جوووول أنتوي يسجل الثالث
ق 22:جوووول إيريك تراوري يسجل الهدف الثاني
ق 19: جوووول جون أنتوي يسجل الهدف الأول
انطلاق المباراة