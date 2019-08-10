التشكيل - عيسى وأنتوي يقودان الهجوم.. بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة إتوال دي كونغو

السبت، 10 أغسطس 2019 - 19:03

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

دفع سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالقوة الضاربة لفريقه في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

جون أنتوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد ضد إتوال دي كونغو الكونغولي في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ومن الصفقات الجديدة لفريق بيراميدز ظهر أساسيا كل من إسلام عيسى وجون أنتوي وإبراهيم حسن.

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كما عاد محمد حمدي الظهير الأيسر مرة أخرى للتشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.

الهجوم: إبراهيم حسن – جون أنتوي – إسلام عيسى.

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