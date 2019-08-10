انتهت في إنجلترا - وست هام (0) سيتي (5).. بداية قوية لحامل اللقب

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي.

الفريق السماوي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.

والمدرب بيب جوارديولا يأمل في بداية قوية لمجابهة ليفربول الذي ضرب نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف.

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انتهت

ق92: جوووول هاتريك سترلينج

ق84: ركلة جزاء لمحرز انبرى لها أجويرو وأهدرها قبل أن تعيدها تقنية الفيديو لتقدم الحارس، ويسجلها أجويرو.

ق75: جوووول سترلينج يسجل الثالث من تمريرة رائعة لمحرز.

ق73: إديرسون يتألق ويتصدى لكرتين متتاليتين.

ق60: رأسية خطيرة للشاكيش عن طريق عيسى ديوب من ركلة حرة لكن فوق العارضة.

ق54: جوووول ثالث جيسوس من عرضية لسترلينج، ولكن تقنية الفيديو تلغيه بداعي تسلل الأخير.

ق51: جوووول سترلينج يضيف الثاني مستغلا تمريرة من دي بروين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: جيسوس كاد يضيف الثاني مستغلا خطأ تشتيت لكن يسددها سيئة والحارس يمسكها.

ق25: جوووول جيسوس يتقدم من عرضية لووكر.

ق21: محرز يراوغ داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة ثم يسدد في الشباك الجانبية للمرمى.

ق15: سيلفا يسدد من نفس المكان وبجوار القائم الأيسر

ق9: التهديد الأول من رياض محرز ولكن فابيانسكي أبعدها.

انطلاق اللقاء