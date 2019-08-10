مواعيد مباريات السبت 10\8\2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز "الإفريقي" وظهور منتظر لـ تريزيجيه

لم تنطلق كل المسابقات الأوروبية بكامل طاقتها، لكنه سيكون سبت كرويا بامتياز.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات السبت 10 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

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إفريقيا

يطل بيراميدز بمشاركته الإفريقية الأولى تاريخيا، ويخوض ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية أمام إيتوال دو كونجو في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي. المباراة تُنقَل عبر أون سبورت.

كما تقام منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وفي أبرز المباريات يحل الرجاء البيضاوي المغربي ضيفا على بريكاما الجامبي في الثالثة عصرا.

الدوري الإنجليزي

وتتواصل منافسات الدوري الإنجليزي لليوم الثاني بـ6 مباريات مختلفة.

يبدأ مانشستر سيتي حامل اللقب بالحلول ضيفا على وست هام يونايتد في الواحدة والنصف ظهرا، تُنقَل عبر beIN Sports 2، ويعلّق عليها يوسف سيف.

كما ينتظر المصريون مباراة السادسة مساءً بين توتنام هوتسبير وأستون فيلا الذي يلعب له الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

تُنقل المباراة عبر beIN Sports 2، ويعلّق عليها حسن العيدروس.

وديات

ويختتم برشلونة مبارياته الاستعدادية بمواجهة نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادية عشر مساءً، مباراة تُنقَل عبر الشارقة الرياضية.

كما تُلعَب آخر مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 بين مختلف القارات، بمواجهة أتليتكو مدريد ويوفنتوس في العاصمة السويدية ستوكهولم بالسادسة مساءً.

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