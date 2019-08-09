بالفيديو - تسجيل وصناعة في ملخص لمسات صلاح بافتتاح الدوري الإنجليزي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

حافظ محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني على أدائه القوي رفقة الريدز في افتتاحيات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه.

ليفربول ضرب الصاعد حديثا نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف، وصلاح سجل وصنع في أولى مباريات المسابقة.

الفرعون المصري تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله روبيرتو فيرمينو، وأسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة 19.

أخبار متعلقة
بالفيديو - بحضور بارز لـ صلاح.. ليفربول يرحب بـ نورويتش برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي بالفيديو - ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق القبض على المشجع المتهم بالعنصرية ضد صلاح

ليسجل صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعد أن فعلها في الموسمين الماضيين.

صلاح لم يكتف بالتسجيل، فصنع سريعا هدف ليفربول الثالث بعد 9 دقائق، من ركلة ركنية نفذها وهبطت على رأس فيرجيل فان دايك الذي أطلق قذيفة في شباك نورويتش.

شاهد ملخص لمسات صلاح:

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – جيوفاني إلبر.. عن مواجهة هاني رمزي وسنوات التكوين بعيدا عن ميلان ومجد بايرن

هل أكد إيمري رحيله؟ تقرير: جالاتا سراي يفشل في الاتفاق مع النني حتى الآن

كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه

مانشستر يونايتد.. 6 سنوات من كيف تدمر نفسك بسهولة

توتنام.. آن الأوان كي تطير الديوك

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مينيز: أنا هنا لقيادة ريجينا للتأهل لـ الدوري الإيطالي بعدما فقدت شغفي بكرة القدم 21 دقيقة | أوروبا
مباشر ربع نهائي الكأس - نورويتش (0) - (0) مانشستر يونايتد 27 دقيقة | أوروبا
بايرن ينهي الموسم برباعية في فولفسبورج بمشاركة مرموش.. وكراماريتش "سوبر هاتريك" أمام دورتموند 28 دقيقة | أوروبا
كرة يد - الشارقة الإماراتي يعلن توصله لاتفاق مع علي زين لتجديد عقده 57 دقيقة | مصر
عاد من الاعتزال لـ "يتبع قلبه".. جرونيجين يعلن ضم أرين روبن رسميا 57 دقيقة | أوروبا
المشوار لم ينته بعد.. بريمن يؤمن بحظوظه ويسحق كولن بسداسية وينتظر الملحق ساعة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو (2) (2) برشلونة.. جوووووووووووووووول 2 ساعة | أوروبا
خروج عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من العناية المركزة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك